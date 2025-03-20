Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür

Kaynak: Haber Merkezi
Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür

Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor yollarını ayırdığı teknik direktörü Sami Uğurlu'ya veda mesajı yayınladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. Alanyaspor resmi açıklamayı yaptı.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Teşekkürler Sami Uğurlu

Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

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