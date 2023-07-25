Alanyaspor'dan stoper transferi

Alanyaspor, Kosovalı stoper Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor'dan stoper transferi

Editör: Fatma Demirlkaya

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, son olarak FC Zürich forması giyen Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Lig hazırlıklarımız sürüyor. Erzurum kampını tamamladık ve takımımız bugün Allah izin verirse Hollanda’ya gidecek. Takımımıza bir takviye daha yaptık. Stoper oyuncu Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah Corendon Alanyaspor’umuza katkı sağlayacaktır. Hem kulübümüze hem de Fidan Aliti’ye hayırlı olsun” dedi.

Alanyaspor’a transferi hakkında konuşan Fidan Aliti ise “Burada olmaktan dolay çok mutluyum. Kulübümün hedeflerinin farkındayım. Takımımızın en iyiye gitmesi için ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Bir gazetecinin "Kosova’yı Türkiye olarak kendimize yakın görüyoruz" sorusuna Fidan Aliti şunları söyledi, “Türkiye’yi çok seviyorum ve bir akrabam da burada yaşıyor. Türklerin kafa yapılarını bildiğim için her şey daha kolay olacak” ifadelerini kullandı.

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