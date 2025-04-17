Alanyasporlu Akinlosotu'dan Osimhen övgüsü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Daniel Akinlosotu vatandaşı olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

"OSIMHEN NAZİK VE IŞIK DOLU"

Akinlosotu: "Victor beni kontrol eder, cesaretlendirir ve her zaman zirveye ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmamı söyler. Bana hep, 'zirve herkes içindir, sadece benim için değil'. der. Osimhen sadece büyük bir lider değil, büyüklüğün vücut bulmuş hali. Onun sözleri ve eylemleri bana her gün ilham vermeye devam ediyor. Saha dışında da inanılmaz bir insan - alçakgönüllü, nazik ve ışık dolu. Herkesin onu sevmesi şaşırtıcı değil. Kişiliği de en az sahadaki varlığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.