Alanyasporlu futbolcu çocuk yaraladı! Başkan özür diledi

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Alanyasporlu futbolcu çocuk yaraladı! Başkan özür diledi

Konyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede Akdeniz ekibinin başarılı oyuncusu Nicolas Janvier'in tribüne attığı yabancı madde küçük bir taraftarı yaralamıştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Konyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede yaşanan talihsiz olay, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Alanyaspor’un Fransız futbolcusu Nicolas Janvier, saha içerisindeki yabancı bir maddeyi tribüne doğru fırlatırken, bu cisim 11 yaşındaki Konyaspor taraftarı Osman Akif Uluçay’a isabet etti.

Olayın ardından Osman Akif’in babası, çocuğunun mağduriyetini belgelemek adına darp raporu alarak hukuki süreç başlattı. Konyaspor Kulübü ise olayın ciddiyetine kayıtsız kalmayarak hızlıca devreye girdi. Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz, konuya doğrudan ilgi göstererek mağdur aileyle temas kurdu ve sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

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HASAN ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ

Yaşanan olayın ardından, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da devreye girerek Osman Akif Uluçay’ın ailesine telefonla ulaştı. Çavuşoğlu, yaptığı görüşmede derin üzüntülerini dile getirerek mağdur çocuğa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Çavuşoğlu, olayın ilk anda farkına yeterince varılamadığını, ancak daha sonra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ile görüştüğünü ve durumun detaylarını değerlendirdiğini ifade etti.

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