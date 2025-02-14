Alanyasporlu Ui-jo Hwang'a hapis cezası verildi

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Alanyasporlu Ui-jo Hwang'a hapis cezası verildi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang'a hapis cezası verildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang’ın, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığı açıklandı.

ŞANTAJ VE GİZLİ ÇEKİM

Alanyasporlu oyuncu Hwang Ui-jo’nun gizli çekim skandalı, eski kayınbiraderinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. 2023 yılının Haziran ayında, çekimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, oyuncunun kayınbiraderi bu videoları kullanarak futbolcuyu tehdit etti. Şantaj suçlamasıyla yargılanan eski akraba, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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