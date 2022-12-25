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Bugün herkes sahada olanları gördü! Alanyaspor'un hocası Farioli isyanda

Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, "Üzgünüm, çünkü sahada daha iyi bir yönetim olsaydı aldığımız üç puanı konuşabilirdik. Takımımın da bunu hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 20:01
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Alanyaspor'un hocası Farioli: Bugün herkes sahada olanları gördü

Bugün herkes sahada olanları gördü! Alanyaspor'un hocası Farioli isyanda
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Farioli, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'a büyük bir saygısının olduğunu aktaran Farioli, "Benim için konuşmak çok zor. Konyaspor son iki sezondur şampiyonluğa oynuyor. Bu sezon da yukarı sıralara oynuyorlar. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü bu statta bunları yapmak kolay değil." diye konuştu.

Farioli; tutkuları, arzuları ve gol yedikten sonra geri dönme istekleri olduğu sürece birçok şeyi başarabileceklerine inandığını belirtti.

Futbolcularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden Farioli, şunları kaydetti:

"Bugün herkes sahada neler olduğunu, maça etki eden şeyleri gördü. Bunlar en basit tabirle tartışmaya açık. Üzgünüm, çünkü sahada daha iyi bir yönetim olsaydı aldığımız üç puanı konuşabilirdik. Takımımın da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ancak kötü şeyleri unutup iyi şeyleri aklımızda tutarak, üç gün sonra oynayacağımız çok önemli bir maçımız var. Her şeyi bir kenara bırakıp Kayserispor maçına hazırlanmaya çalışacağız."

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