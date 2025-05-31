Alanyaspor'un siftah, Sivassspor'un hüzün gecesi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Alanyaspor, küme düşen 2-0 mağlup etti.

Gain Park Stadı'nda rakibini konuk eden Alanyaspor, 33. dakikada 23 yaşındaki oyuncusu Enes Keskin’in kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi önde kapattı.

66. dakikada 18 yaşımdaki Arda Usluoğlu ile bir gol daha bulan Alanyaspor, skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmada başka gol mayınca maç 2-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 45 yaptı ve maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. Süper Lig’e veda eden Sivasspor ise 35 puanla 17. Sırada yer aldı.