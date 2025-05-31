Alanyaspor'un siftah, Sivassspor'un hüzün gecesi

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Alanyaspor'un siftah, Sivassspor'un hüzün gecesi

Uzun süre sonra Süper Lig'e veda eden Sivasspor Alanyaspor deplasmanından 2-0'lık skorla boynu bükük ayrıldı. Ev sahibinde fileleri havalandıran 23 yaşındaki Enes Keskin ve 18 yaşındaki Arda Usluoğlu Süper Lig'de ilk defa gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Alanyaspor, küme düşen 2-0 mağlup etti.

Gain Park Stadı'nda rakibini konuk eden Alanyaspor, 33. dakikada 23 yaşındaki oyuncusu Enes Keskin’in kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi önde kapattı.

66. dakikada 18 yaşımdaki Arda Usluoğlu ile bir gol daha bulan Alanyaspor, skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmada başka gol mayınca maç 2-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 45 yaptı ve maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. Süper Lig’e veda eden Sivasspor ise 35 puanla 17. Sırada yer aldı.

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