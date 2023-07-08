Alanyaspor'un yeni transferinin başı belada. Şikeci Bauermann'ın dosyası FIFA'da

Editör: Fatma Demirkaya

Alanyaspor'un yeni transferi Brezilyalı Eduardo Bauermann'ın şike dosyası FIFA'ya gönderiliyor.

Brezilya spor mahkemesi, Santoslu futbolcunun yasadışı bir bahis şirketi ile anlaşarak maçlarda şike yaptığını kanıtladı ve 360 gün futboldan men ile 35 bin Brezilya doları ceza verdi.

Bu ceza her ne kadar Brezilya ligi için geçerli olsa da FIFA'nın yönetmeliklerinde "oyun manipülasyonu" olarak değerlendiriliyor.

Spor mahkemesi Bauermann'ın dosyasını Brezilya Futbol Federasyonu gönderdi. Brezilya federasyonun da dosyayı FIFA'ya göndereceği belirtildi.

FIFA, cezayı onaylarsa Bauermann Alanyaspor'da 1 yıl forma giyemeyecek.