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Alaplı’da uyuşturucu hap operasyonu

Alaplı’da uyuşturucu hap operasyonu sonucunda 7 adet extacy hap ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:30
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Alaplı’da uyuşturucu hap operasyonu

Alaplı’da uyuşturucu hap operasyonu
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Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 adet extacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bir evde yapılan aramada gizlenmiş 7 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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