Alarko Holding'ten dev atak. 650 milyon dolarlık yatırım yapacak

Enerji, finans ve altyapı inşaatı sektöründe Türkiye’nin en önemli firmalarından birisi olan Alarko Holding, Orta Asya’daki en önemli Türk yatırımlarından birisine imza attı.

patronlardünyasi.com’dan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre, Alarko Holding heyeti, yatırım için geçen hafta Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti. Burada yerel yöneticilerle görüşen Alarko Holding temsilcileri, tarıma yönelik yatırım kararı aldı. Kazakistan Tarım Bakanlığı ile Alarko Holding arasında imzalanan mutabakat anlaşmasına göre sera komplekslerinin inşaatına 2023 yılı sonuna kadar başlanacak. İlk projelerin 2024 yazına kadar tamamlanması bekleniyor.

650 MİLYON DOLARLIK PROJE

Alarko’nun yatırım planı ise Kazakistan'da 500 hektarlık sera kompleksleri inşa etme üzerine olacak. 5 yıl için planlanan yatırım ise 650 milyon dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 18 milyar liralık bu dev yatırım ülkenin tarım endüstrisine yapılmış en önemli projelerden biri olacak. Alarko Holding, bu yatırım için işbirliğini Kazak Ulusal Şirketi KAZAKH INVEST JSC ile görüştü.

Yeni seraların Kazakistan'ın güney bölgelerinde kurulması öngörülüyor. Alarko yetkilileri, bu bölgeleri ziyaret ederek projeye en uygun lokasyonu belirleyecek. Yatırım için yol haritası geliştirilecek, Kazakistan Tarım Bakanlığı da proje için gerekli tüm koşulları ve kapsamlı desteği sağlayacak.