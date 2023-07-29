Alarm zilleri çalıyor! Büyükçekmece Gölü kurumaya başladı

İstanbul’un su kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesine indi.

KAYNAK: AA
Alarm zilleri çalıyor! Büyükçekmece Gölü kurumaya başladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Gölde suların çekildiği bölgelerde kuruyan toprak çatladı, bataklıklar oluştu.

Su seviyesi yüzde 18,78’e düştü

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37,77’ye gerilerken, kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan Büyükçekmece Gölü’nde de su seviyesi alarm veriyor. Gölün su seviyesi, kış aylarında yeterli yağış alınamaması nedeniyle yüzde 18,78 olarak ölçüldü. Su seviyesinin havadan görüntülendiği gölde, daha önce dolu olan bölgelerden suların çekildiği ve toprağın kuruyarak çatladığı gözlendi.

Bölge sakinleri endişeli

Gölün yakınında oturan bölge sakinleri, kuraklıkla birlikte bataklıkların oluştuğunu ve çevreye kötü koku yayıldığını belirtti. Bölgede 33 yıldır yaşayan Zafer Özev, “Kışın çok fazla kar yağmayınca böyle oluyor. Geçen sene iyiydi ama bu yıl çok çekildi.” dedi.

Yağmur Ergin ise bölgedeki kirlilikten şikayetçi olduğunu söyledi.

Ergin, “Geçen gün bir inek bataklıkta ölmüş. Önlem alınsaydı, tabela falan konulsaydı o hayvan can çekişe çekişe ölmezdi. Siviller nereden bilsin buranın tehlikeli olduğunu. Su geçen sene daha iyiydi, bu sene bayağı çekilmiş. Kalan kısım da çok kötü görünüyor, adım atamıyorsun.” diye konuştu.

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