Alaşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

ALAŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/532 - KARAR NO : 2024/562

Mahkememizin 18/04/2024 tarih ve 2024/532 esas 2024/562 karar sayılı kararı ile sanık Erdal Abay TC: 42265461516 Halıcıoğlu Mah. Çıkalsın Aralığı Sk. No:3 iç kapı No:1 Beyoğlu / MANİSA adresinde oturur. Açık adresi tespit olunamadığından mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiş bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, sanık Erdal Abay hakkında Dolandırıcılık suçundan Görevsizlik kararı verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ( Tebligat Kanunu 31 . Madde ) tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.