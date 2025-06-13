Alaşehir’de inşaat işçisi 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Harun Karatay (45), 5. katta çalıştığı sırada caraskal ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek zemine düştü.



İnşaattaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Karatay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Harun Karatay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.