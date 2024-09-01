Alaşehir’de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın boş durumda olan çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevre bina ve alt katlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Üç katlı binanın ikinci katında oturan Cengiz Çetin, "Birinci kata yeni kiracı taşınmıştı. Balkonda bulunan barbeküde taşımada kullandığı karton kutuları yakmış. Yangının kesin nedeni belli olmamakla birlikte büyük bir ihtimalle çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, çatıda bulunan malzemelere tutuşmuş" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.