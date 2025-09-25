Alaska açıklarında gerilim. ABD savaş uçakları Rus uçağına karşı havalandı

Kaynak: AA
ABD'nin Hava Savunma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının Alaska açıklarında tespit edilen Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarına karşı önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi" denildi.

gerilim.jpg

Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

arsivv.jpg

Açıklamada, NORAD'ın, bölgedeki uçakları tespit edip izlemek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ile savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağını kullandığı bilgisi paylaşıldı.

