Alaska'da korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Alaska açıklarında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

ALASKA KIYILARI İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), deprem sonrası Alaska Yarımadası’nın büyük bir bölümü ve anakaranın güney ucundan Anchorage yönüne kadar uzanan alan için tsunami uyarısı yayınladı.

"CİDDİ HASARA YOL AÇABİLİR"

Michigan Teknoloji Üniversitesi’ne göre, 7.0–7.9 arası büyüklükteki depremler ciddi hasara yol açabilecek büyüklükte kabul ediliyor ve bu tür büyük depremler yılda yalnızca 10-15 kez görülüyor.

Yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.

SULAR ÇEKİLDİ

Alaska kıyılarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından sular çekilmeye başladı. Sand Point kenti sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ve ABD Tsunami Uyarı Merkezi, alçak alanlarda olan vatandaşlar için acil uyarı yayınladı. Plaj, liman ve iskelelerden uzak durulması çağrısı yapılırken, tahliye imkanı olmayanların binanın üst katlarına sığınması gerektiği belirtildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yetkililer, Alaska Yarımadası yakınlarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından bir tsunaminin oluşabileceğini, etkilerinin birkaç saat içinde görüleceğini doğruladı. Bölge sakinleri daha yüksek yerlere tahliye ediliyor.