Alaskalılar gibi altın çıkartıyor. Haftada en az 10 gram altın buluyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Yığılca ilçesi arasındaki derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, hobi olarak iki yıldır bu işi yaptığını söyledi.

KAYNAK: İHA
Alaskalılar gibi altın çıkartıyor. Haftada en az 10 gram altın buluyor

İHA'nın haberine göre; Uslu, kahvede vakit öldürmek yerine doğada altın aradığını ve bu iş için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını belirtti.

Altın Aramaya Karabük’ten Geldi

İsmail Uslu, Karabük’ten altın tozu aramaya geldiğini anlattı. “Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum” diyen Uslu, ilerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermediğini ifade etti.

Uslu, boş zamanlarını akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taş, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirdiğini söyledi.

“Umut Arayan İnsanlara Derim ki…”

Uslu, umut arayan insanlara da tavsiyelerde bulundu. “Hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın” diyen Uslu, altın aramak için gerekli malzemelerin çok basit olduğunu vurguladı.

“Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum” diyen Uslu, altının doğada her yerde bulunduğunu ancak aramasını ve yerini bilemek gerektiğini kaydetti.

“Haftada 10-13 Gram Altın Buluyorlar”

Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların olduğunu ve kaynağına denk geldiklerinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.

Uslu, altın tozu aramayı sadece hobi olarak yaptığını ve ticari bir amaç gütmediğini de belirtti.

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