Alattin Çakıcı'nın yakın dostuna silahlı saldırı

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir işletmenin kurucusu olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle iş yerine giderken silahlı bir saldırının hedefi oldu. Cadde üzerinde kendisini bekleyen ve yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen bir saldırgan, Temel’e tabancayla 4-5 el ateş etti. Başından vurulan Temel, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Kemal Çağlar Temel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, iş yerinin önünde detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerin ardından Temel’in cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SALDIRGAN ÖNCEDEN ŞÜPHE ÇEKMİŞ

Bir mahallede yaşanan saldırı olayında, görgü tanıkları şüphelerini dile getirdi. Halis Gündoğdu, saldırganın davranışlarından şüphelendiğini belirterek, "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız felan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galibi iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" şeklinde konuştu.

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Uğur ise saldırganı gördüğünü ve şüphe duyduğunu belirterek, "Şüphelendik, hatta sert sert baktım. Aşağıya doğru ilerledi. Daha sonra tekrar gelerek motorla gelen arkadaşa ateş etmeye başladı. Park ettikten sonra 2 el ateş etti. Sonra yerdeyken de 5 el silah sıktı. 112'yi arayarak haber verdim. Saldırganı burada beklerken gördük" dedi.

Saldırının hedefi olan Kemal Çağlar Temel'in, yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Alaattin Çakıcı'ya yakın olduğu ve Çakıcı'nın Temel'i evladı gibi gördüğü belirtiliyor.