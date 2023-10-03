Alaz ne demek? Alaz isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Alaz da son zamanlarda anlamı sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Alaz ne demek? Alaz isminin anlamı nedir?

Alaz ne demek? Alaz isminin anlamı nedir?

Alaz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Alaz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alaz ne demek? Alaz isminin anlamı nedir?

ALAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alaz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Alev

- Soylu, soylu bir aileden gelen, seçkin insan.

- Ağaçsız, açıklık yerler.

- Gösteriş, haşmet.

ALAZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Alaz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alaz adını koymak caizdir.

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