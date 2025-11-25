MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle bir süre tutuklu kalan ve 12 Kasım'da yapılan ilk duruşmada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraat ederek tahliye edilen emekli albay Orkun Özeller, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatansever Türk Subayı Emekli Albay Orkun Özeller, ailesiyle birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İktidarın 'Düşman Ceza Hukuku' uygulamaları, terörist elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılması planlarına kadar Türkiye'nin hayati konularında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Orkun Özeller ve ailesine teşekkür ederim."