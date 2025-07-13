Albayın kanı yerde kalmadı: Ukrayna istihbaratından çifte darbe

Düzenleme: Mehmet Köpüklü
Albayın kanı yerde kalmadı: Ukrayna istihbaratından çifte darbe

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Albay Ivan Voronyç'in suikastıyla bağlantılı olduğu düşünülen iki Rus gizli servis ajanını etkisiz hale getirdi. Bu gelişme, suikastın ardından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda yaşandı ve Ukrayna'da büyük yankı uyandırdı.

2025 Temmuz'unun onuncu Perşembe günü, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Albayı Ivan Voronyç, Kiev'de gündüz vakti sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Otoparkta araçların arasında yürürken solundan yaklaşan bir saldırganın beş el ateş etmesiyle yaşamını yitiren Voronyç'in ölümü, Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SUİKASTIN FAİLLERİ TESPİT EDİLDİ

SBU operasyon şefi Vasyl Maliuk'un açıklamalarına göre, Ukrayinska Pravda'nın aktardığı üzere, olayın Rus gizli servis çalışanları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma, cinayetin bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki kişi tarafından işlendiğini ortaya koydu. Faillerin, Albay Voronyç'i takip etmek, günlük rutinini ve seyahat güzergahlarını kontrol etmekle görevlendirildiği ve cinayet için susturuculu bir tabancanın saklandığı yerin koordinatlarının kendilerine verildiği anlaşıldı.

ukraine-shooting-1.webp

GERİLİMLİ TAKİP VE ÇATIŞMA

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan failler, SBU ve Ulusal Polis ekipleri tarafından Kiev bölgesinde tespit edildi. Maliuk'un ifadesine göre, yakalama girişimi sırasında direniş gösteren ajanlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bu çatışma sonucunda her iki Rus ajanı da etkisiz hale getirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetleri bağlamında bu tür suikast girişimleri daha önce de gündeme gelmişti.

1536x864-cmsv2-a6f28862-4f0d-59b5-bcbf-63c7aeb7a197-9274136.webp

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GERİLİM

Bu olay, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, bölgesel ve uluslararası alanda büyük dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür suikastların iki ülke arasındaki mevcut hassas durumu daha da kötüleştirebileceği ve gelecekteki diplomatik ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

w1280-p16x9-2023-03-30t125135z-1911247984-rc2c40azue77-rtrmadp-3-ukraine-crisis-russia-wsj.jpg

Son Haberler
Konteynerde kar maskeli dehşet! Anne öldü oğlu ölü numarası yaptı: Katil tanıdık çıktı
Konteynerde kar maskeli dehşet! Anne öldü oğlu ölü numarası yaptı: Katil tanıdık çıktı
Emekli nüfusu artarken pastadaki payı düşüyor!
Emekli nüfusu artarken pastadaki payı düşüyor!
Kürt devletinin başına Öcalan iddiası!
Kürt devletinin başına Öcalan iddiası!
İstanbul’da 6 yıl sonra Aurora şöleni: Filistin’e özgürlük çağrısı!
İstanbul’da 6 yıl sonra Aurora şöleni
Arkeologlardan 2 milyon yıllık keşif: İnsanlık tarihinde önemli bir halka daha gün yüzüne çıktı
Arkeologlardan 2 milyon yıllık keşif: İnsanlık tarihinde önemli bir halka daha gün yüzüne çıktı