Albayın kanı yerde kalmadı: Ukrayna istihbaratından çifte darbe

2025 Temmuz'unun onuncu Perşembe günü, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Albayı Ivan Voronyç, Kiev'de gündüz vakti sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Otoparkta araçların arasında yürürken solundan yaklaşan bir saldırganın beş el ateş etmesiyle yaşamını yitiren Voronyç'in ölümü, Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SUİKASTIN FAİLLERİ TESPİT EDİLDİ

SBU operasyon şefi Vasyl Maliuk'un açıklamalarına göre, Ukrayinska Pravda'nın aktardığı üzere, olayın Rus gizli servis çalışanları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma, cinayetin bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki kişi tarafından işlendiğini ortaya koydu. Faillerin, Albay Voronyç'i takip etmek, günlük rutinini ve seyahat güzergahlarını kontrol etmekle görevlendirildiği ve cinayet için susturuculu bir tabancanın saklandığı yerin koordinatlarının kendilerine verildiği anlaşıldı.

GERİLİMLİ TAKİP VE ÇATIŞMA

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan failler, SBU ve Ulusal Polis ekipleri tarafından Kiev bölgesinde tespit edildi. Maliuk'un ifadesine göre, yakalama girişimi sırasında direniş gösteren ajanlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bu çatışma sonucunda her iki Rus ajanı da etkisiz hale getirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetleri bağlamında bu tür suikast girişimleri daha önce de gündeme gelmişti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GERİLİM

Bu olay, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, bölgesel ve uluslararası alanda büyük dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür suikastların iki ülke arasındaki mevcut hassas durumu daha da kötüleştirebileceği ve gelecekteki diplomatik ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.