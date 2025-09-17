Albay'ın tutuklanması Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasilerde eleştiri, siyasetin ayrılmaz parçasıdır.

Bu millete yıllarca hizmet etmiş, vatanı için mücadele etmiş bir subay, Emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi, diye tutuklanamaz! Bu kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Kaldı ki; yargılama gerekiyorsa bunun yolu tutuklu yargılama değil, tutuksuz yargılamadır.

gg-001.jpg
Emekli Albay Orkun Özeller

Bugün ihtiyaç duyulan şey; farklı düşünceleri yargılamak değil, demokrasiyi büyüten, ifade özgürlüğünü koruyan bir anlayıştır. İşte bu yüzden her konuşmamda hukukun üstünlüğünden, adaletin temel değer olmasından bahsediyorum. Çünkü milletimizin huzuru ve demokrasimizin teminatı, ancak özgürlüklerin ve hukukun korunmasıyla mümkündür." ifadesini kullandı.

