Albayrak Beton, 1.5 milyar TL yatırımla dört projeyi hayata geçiriyor

İnşaat ve hazır beton sektörünün güvenilir ve yenilikçi markası Albayrak Beton, 40 yıl boyunca edindiği tecrübe ve bilgi birikimini gayrimenkul üretimi alanında geliştirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar ana faaliyet konusu hazır beton üretimi olan Albayrak Beton, 2008 yılı itibariyle adım attığı inşaat sektöründe gayrimenkul üretimini aralıksız sürdürüyor. Bu zamana kadar yedi projede toplam 403 bağımsız bölüm üreten Albayrak Beton, 2023 yılı itibariyle hız verdiği gayrimenkul yatırımları çerçevesinde dört projeyi birden hayata geçiriyor.

Albayrak tecrübesiyle nitelikli konutlar üretmek üzere aralıksız çalıştıklarını dile getiren Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak konuyla ilgili düzenlenen lansman toplantısında şirketleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Albayrak “İnşaat alanındaki faaliyetlerimizin temeli 1984 yılında inşaat malzemeleri satışı ile atıldı. Zamanla iş kollarımızı genişlettik. 1999 yılında yaşadığımız Marmara Depremi, konut ve inşaat malzemeleri üretimi alanında köklü değişiklikleri zorunlu kılınca, hazır beton üretiminin önem kazanacağını öngördük ve 2003 yılında hazır beton üretimine başladık. Hazır betonda üretim ve hizmet kalitesiyle tercih edilen bir marka olarak tanındık. Pek çok önemli markanın ve Anadolu Yakası’ndaki metro projelerinin beton tedarikçisi konumuna geldik. Ardından bu tecrübemizi, inşaat sektörüne de taşıma kararı aldık ve 2008 yılı itibariyle inşaat üretimine başladık. 2023 yılı itibariyle de bu alandaki çalışmalarımıza hız verme kararı aldık. Halihazırda ‘Geleceği güvenle inşa eder’ sloganıyla ve 40 yıllık Albayrak tecrübesiyle nitelikli konutlar üretmek üzere çalışıyoruz. Şimdi bu kapsamda dört yeni projeye başlamış bulunuyoruz. İlk olarak başladığımız ‘Teraphill 15’, ‘Moonpark Koru, projelerinin hemen ardından ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projelerimize de start verdik.

Bu projelerimizi toplam 1.5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüme özellikle önem veriyoruz. ‘Moonpark Koru’ bizim kentsel dönüşüm projemizdir. Bundan sonra da güvenli ve insan odaklı konutlar üretmeye, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Projeler ile ilgili detaylı bilgi veren Albayrak Beton İnşaat Projeleri Direktörü Oktay Yolcu, şunları söyledi: “Teraphill 15’ projemiz Şile’de konumlanıyor. 7 bin 118 metrekare arsa alanı, 4 bin 543 metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Bahçe ve çatı dublekslerinin de olduğu yedi blokta 2+1 ve 3+1 olmak üzere brüt 50 metrekare ila 132 metrekare arasında değişen toplam 56 daireden oluşuyor. Bu projemiz bahçe ve teras kullanım alanları, yatay mimari, topografyaya uyumlu blok yerleşimi, peyzajı ve denize yakın olma avantajı ile dört mevsimi yaşama imkanı sunuyor. Şile Devlet Hastanesi’ne 2 km, Işık Üniversitesi’ne 3 km, Şile Limanı ile plajlara 5 km ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 59 km uzaklıkta bulunuyor. Projemizi Mayıs 2025’te teslim etmeyi planlıyoruz.

“ÇEKMEKÖY’DE 15 GECEKONDUYU DÖNÜŞTÜRDÜK”

Çekmeköy’de konumlandırdığımız ikinci kentsel dönüşüm projemiz olan ‘Moonpark Koru’nun inşaatına 2024 yılı itibariyle başladık. Projemiz 3 bin 633 m2 arsa ve 19 bin 341 m2 inşaat alanına sahip. Farklı parsellerde bulunan 15 gecekondunun dönüştürüldüğü ve bittiğinde 17 katlı iki bloktan oluşacak olan projede 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle 118 daire yer alacak. Her daireye en az bir araçlık kapalı otopark kullanım alanının verileceği projede dairelerin tamamında balkon kullanımına ağırlık verildi. Şehir merkezinde, orman alanın yanında inşa edilen projede daire büyüklükleri brüt 68 metrekare ila 110 metrekare arasında değişiyor. Haziran 2026’da teslim edilecek olan projemiz Sabiha Gökçen Havalimanı’na 27 km, Özyeğin Üniversitesi’ne 9 km, Bahçeşehir Koleji’ne 7 km ve Çekmeköy Devlet Hastanesi’ne 2.3 km uzaklıkta yer alıyor.

Yatay mimarinin en güzel örneği…

Diğer projemiz ‘Teraphill Loft’, Çekmeköy’de konumlanıyor ve 6 bin 413 metrekare arsa alanı ile 10 bin 839 metrekare inşaat alanı üzerinde inşa ediliyor. Altı katlı dört blokta 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri olmak üzere 80 daire olarak planlanan projede, dairelerin büyüklükleri ise brüt 50 ila 120 metrekare arasında değişiyor. Loft daire ve bahçe kullanımlı daire seçeneklerinin yanında yatay mimari ile tasarlanan ‘Teraphil Loft’ projesinin Aralık 2026 tarihinde teslim edilmesi planlanıyor. ‘Teraphill Loft’, Özyeğin Üniversitesi’ne 100 metre mesafede bulunması sebebiyle öğrenciler için avantaj sağlıyor. Proje, Çekmeköy Devlet Hastanesi’ne 6 km, Metrogarden AVM’ye 6.8 km ve Viaport AVM’ye 21 km mesafede bulunuyor.

ŞÖMİNELİ, HAVUZLU VİLLALAR

‘Villa Rise’ projesi ise; Şile Çavuş Mahallesi’nde 44 lüks villadan oluşuyor. 15 bin 289 metrekare arsa ve 18 bin 182 metrekare inşaat alanı üzerinde inşa edilecek olan havuzlu villa konseptindeki proje, sahile yakınlığı ile ön plana çıkıyor. Modern tasarımlı niş ürünlerin kullanıldığı brüt 251 m2 5+1 ikiz villa ve brüt 343 m2 7+1 bağımsız villalardan oluşan ‘Villa Rise’ asansör, çamaşır odası, sauna, çukur bahçe, hobi odası, kiler, şömine ve kapalı otopark gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Proje, Şile Devlet Hastanesi’ne 4 km, Işık Üniversitesi’ne 5,5 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 61 km, Şile Limanı’na 2,8 km mesafede yer alıyor. Aralık 2027’de teslim edilmesi planlanıyor.

Ruhsatlandırma aşamasında olan ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projelerimizde ön talep toplamaya başlayacağız. Fiyat bilgisi vermem gerekirse de şu anda satışa hazır olan projelerimizden ‘Moonpark Koru’ ve ‘Teraphill15’te daire fiyatları 5 milyon TL’den başlıyor. Projelerimizde peşin ödemelerde özel indirim sağlıyoruz. Yüzde 50 ya da yüzde 75 peşin ödemelerde ise 12-24 ve 36 ay vadeli seçeneklerimiz bulunuyor.”