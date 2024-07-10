Albayrak Beton halka arz oluyor

Ekotürk TV'de yayınlanan Yapısal Parite programına konuk olan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, şirketin halka arz sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kıvanç İlhan'ın sorularını yanıtlayan Albayrak, şirketin gelecek planları ve politikaları hakkında bilgi verdi ve halka arz için gerekli hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

ALBAYRAK BETON

Albayrak Ticaret, 1984 yılında inşaat malzemeleri ve lojistik alanında faaliyet göstermek üzere Şeref, Osman ve Erdal Albayrak kardeşler tarafından kuruldu. 1999'daki Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından inşaat sektöründe meydana gelen dönüşümle birlikte, hazır beton üretiminin önemi arttı. Bu gelişmeyi öngören Albayrak kardeşler, 2003 yılında Albayrak Hazır Beton'u hayata geçirdiler. Firma, kısa sürede bölgesel pazarda önemli bir konuma yükseldi ve kaliteli üretimiyle tercih edilen bir marka oldu.

İnşaat sektörünün lider firmalarına hizmet vermeye başlayan Albayrak Hazır Beton, 2014 yılından itibaren Üsküdar-Çekmeköy metro hattı başta olmak üzere birçok metro projesine beton sağladı ve bu alanda adından söz ettiren projelere imza attı. Sektördeki lider firmalar arasında yerini alan Albayrak Beton, madencilik, inşaat ve enerji sektörlerinde de yatırımlarını artırarak faaliyet alanlarını genişletti. Şirket, bugün dört farklı lokasyonda bulunan dört hazır beton santrali, saatte 770 metreküp beton üretim kapasitesi, 260 hektarlık taş ocağı, 219 araçlık geniş makine parkı ve 320'den fazla çalışanıyla sektörde öncü bir rol oynamaktadır. Albayrak Beton'un halka arz sürecine ilişkin hazırlıkları sürerken, şirketin henüz Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi bir başvuruda bulunmadığı bilgisi alındı.