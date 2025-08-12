Albert Genau’dan 800 milyon liralık yatırımla yeni fabrika hamlesi geldi

Yaşam alanlarını dönüştüren cam balkon ve kış bahçesi sistemleri, estetik çekicilikleri ve işlevsellikleriyle büyük bir tüketici talebi yaratırken, dikkat çekici bir büyümenin eşiğinde duruyor. Sektör, 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren yerli şirket tarafından domine ediliyor. Albert Genau 800 milyon TL’lik yatırımla kurulan 30 bin metrekarelik ikinci fabrikalarının faaliyete geçtiğini duyurdu.

Ekonomik dalgalanmalar, sanayide zor dönemlere yol açsa da yeni yatırımlarla kalkınmanın mümkün olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işıldak, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Böyle bir ortamda sektöre yönelik dikkat çekici bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik. 800 milyon TL’lik yatırımla 30 bin metrekarelik alanda kurduğumuz ikinci fabrikamızı faaliyete geçirdik. Bu stratejik adım, üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırırken, istihdama da kayda değer katkıda bulunacak. Teknolojik ilerlemeler, değişen tüketici beklentileri ve temel sektörlerde yükselen yeni nesil uygulamalar pazarı köklü şekilde dönüştürüyor. Biz de operasyonel çeviklik, dijital entegrasyon ve sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanıyoruz. Geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp geleceğe hazır yapılara geçiyoruz.”

"Avrupa ve Amerika pazarlarındaki ihracat hacmimizi genişleteceğiz"

Avrupa ve Amerika pazarlarındaki ihracat hacimlerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Albert Genau Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işıldak, “Ekonomik koşullar ne olursa olsun, üretimden ve yatırımdan vazgeçmiyoruz. Yeni ürün gruplarımız arasında yer alan kış bahçesi, bioklimatik pergola gibi dış mekân sistemlerle Avrupa ve Amerika pazarlarındaki ihracat hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda alüminyum doğrama sistemlerini de ürün portföyümüze ekleyeceğiz. Yeni fabrikamız, tüm bu ürün gruplarını tek çatı altında toplayarak daha entegre bir üretim yapısı oluşturuyor. Bu yatırımla birlikte “Tek Marka, Tam Çözüm” vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attık ve global pazardaki konumumuzu güçlendirdik” şeklinde konuştu.

“Tasarım, inovasyon, farklılık ve patent temel değerlerimizi oluşturuyor”

İtalya’dan temin edilen yüksek teknolojiye sahip boya hattını fabrikanın özel bir bölümüne entegre ettiklerini belirten Albert Genau Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işıldak, “Bu entegrasyonla üretim süreçlerimizin verimliliğini önemli ölçüde artırdık. Bizim için bir sistem şirketi, standart ürünleri sunmanın ötesine geçerek ekonomik fayda yaratan yenilikler geliştiren, fark oluşturan işler tasarlayıp üretendir. Öyle ki tasarım, inovasyon, farklılık ve patent bizim için temel değerlerimizi oluşturuyor. Her yıl iki yeni ve inovatif ürün geliştirme hedefiyle ilerliyoruz. Katlanır-Sürme Cam sistemleri, bioklimatik pergola ve kış bahçesi sistemlerinden oluşan ürün grubumuzu 40 yılı aşkın süredir kullanıcılarla buluşturuyoruz. Sadece ürün geliştirmekle yetinmiyor, tüm sistemlerimizin test ve patent süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Şu anda 22 patentimiz var. Yeni başvurularımız devam ediyor. Ayrıca Almanya Test Enstitüsü’nden aldığımız PfB sertifikalarıyla ürünlerimizin uluslararası güvenilirliğini belgeliyoruz” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Sistemlerimizin Türkiye’nin yanı sıra Şili’den Çin’e uzanan 80’den fazla ülkede tercih edilmesi tesadüf değil. Amacımız, her zaman daha yenilikçi, fonksiyonel ve estetik ürünleri kullanıcılarla buluşturmak. Mühendislik ve tasarım süreçlerinde kaliteyi ön planda tutuyor, ürün gamımızı her bütçeye hitap edecek şekilde sürekli geliştiriyoruz. Bayilerimize bu geniş yelpazeyi minimum stokla sunmayı hedefliyoruz. Üretimden satış sonrasına kadar tüm süreçlerde eğitim ve teknik destek veriyoruz. Ayrıca ölçü, montaj ve satış hizmetlerinde doğrudan destek oluyoruz. Geleneksel ve dijital reklam çalışmaları ile showroom desteği de veriyoruz. Bu entegre yapı sayesinde iş ortaklarımızın rekabet gücünü artırıyoruz. Tüm bu yaklaşımımızı ‘Hazır İş Modeli’ çatısı altında konumlandırıyoruz.”