Albert Riera'ya uçan tekme

Bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Celje'nin, FC Koper'i yenerek Slovenya Kupası'nı kazandığı maçın ardından olaylar çıktı.

RIERA'YA UÇAN TEKME

Kupayı kazanan Celje’nin teknik direktörü Albert Riera, doğrudan Koper yedek kulübesine doğru gitti. Burada Koper’ın sportif direktörü Ivica Guberac Riera'ya uçan tekme atarak geldi. Araya girenler tarafından kavga daha da büyümeden sonlandırıldı.

"İYİ BİR SÖZLEŞMESİ VAR"

Öte yandan Celje başkanı Valerij Kolotilo Riera hakkında konuştu. Kolotilo ''Albert Riera'nın bir sözleşmesi var. İyi bir sözleşmesi var, başka hiçbir yerde böyle bir sözleşme alamaz ve bence kalacak. Biz böyle var sayıyoruz. Takımı inşa etmeye devam etmek istiyoruz, oyuncular böyle bir hocayla ilerliyor." dedi.