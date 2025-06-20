Alberto Bigarelli'nin Galatasaray'da görevi değişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alberto Bigarelli'nin Galatasaray'da görevi değişti

Alberto Bigarelli, Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak yer alacak

Galatasaray, kadın voleybol takımında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenör olarak yer alan Alberto Bigarelli'nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev yapacağını söyledi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın 2024 - 2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir. Alberto Bigarelli, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacaktır" denildi.

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