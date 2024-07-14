Alcaraz Djokovic'i yıktı şampiyon oldu

Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da, tek erkekler finalinde son şampiyon Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Maçın ilk setini 6-2'lik skorla kazanan İspanyol raket Alcaraz, ikinci sette de üstün bir performans sergileyerek 6-2'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü seti tie-break sonunda 7-6 kazanan Alcaraz, maçı 3-0 kazanarak üst üste ikinci kez Wimbledon'da şampiyon oldu. Geçen yıl da finalde karşılaşan Alcaraz ve Djokovic, bu yıl da unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Bu zaferle Carlos Alcaraz, Boris Becker ve Bjorn Borg'un ardından 21 yaş ve altında Wimbledon'da birden fazla şampiyonluk kazanan oyuncular arasına adını yazdırdı.

Ayrıca, toplam Grand Slam zafer sayısını 4'e çıkaran İspanyol raket, Boris Becker, Björn Borg ve Mats Wilander ile birlikte 21 yaş altında en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçiler arasına girdi.