Alcaraz genç rakibine karşı zorlandı

Dünya iki numarası Carlos Alcaraz, Barcelona Açık’ta Amerikalı genç raket Ethan Quinn karşısında beklenmedik şekilde zorlandı. Maça hızlı başlayan Alcaraz, ilk seti 6-2 kazanmayı başardı. Ancak ikinci sette dünya 126 numarası Quinn karşısında bir break geriye düştü. Alcaraz, bu kritik anlarda beş break puanını kurtararak seti 7-6 kazandı ve maçı iki sette tamamladı.

21 yaşındaki İspanyol raket, “Bazı hatalar yaptım, seviyemi korumakta zorlandım ama ikinci sette karşılaştığım sorunları çözmekten ve iki sette galip gelmekten mutluyum” açıklamasını yaptı. Tie-break’te bir set puanı kurtaran Alcaraz, genç rakibi karşısında mental dayanıklılığını bir kez daha ortaya koydu.

FRANSA AÇIK’A GÖZ KIRPIYOR

Alcaraz, bu yıl Paris’te düzenlenecek Fransa Açık için form tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Monte Carlo Masters turnuvasında toprak zeminde şampiyonluk yaşayan Alcaraz, 2022 ve 2023 yıllarında kazandığı Roland Garros zaferlerinin ardından bu sene üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyor. Geçen yıl sakatlık nedeniyle Fransa Açık’a katılamayan Alcaraz, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

RUUD VE TSİTSİPAS DA TURLADI

Günün diğer karşılaşmalarında ise turnuvanın son şampiyonu Norveçli Casper Ruud, Kolombiyalı Daniel Elahi Galan karşısında 6-4, 6-3’lük net bir skorla galip geldi. Sezonun ilk kupasını arayan dünya 10 numarası Ruud, karşılaşmada 25 winner bulurken set puanı bile vermedi.

Geçtiğimiz yılın finalistlerinden Yunan raket Stefanos Tsitsipas ise Amerikalı Reilly Opelka’yı 6-2, 6-2 gibi rahat bir skorla geçerek son 16 turuna kaldı. Dünya sıralamasında 16. sırada bulunan Tsitsipas, istikrarlı servis oyunlarıyla dikkat çekti.

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BARCELONA’DA REKABET KIZIŞIYOR

Barcelona Açık’ta son 16 turuna kalan isimler arasında heyecan her geçen gün artarken, Alcaraz’ın performansı şimdiden Roland Garros öncesi umut veriyor. Genç yaşına rağmen büyük turnuvalarda gösterdiği olgun performans, onu Paris’teki şampiyonluk için favorilerden biri haline getiriyor. 2,800,000 dolarlık toplam ödül havuzuna sahip Barcelona Açık’ta büyük çekişmenin devam etmesi bekleniyor.