Alcaraz rüzgârı Barselona’da tozu dumana kattı

İspanya’nın dünya iki numarası Carlos Alcaraz, Barselona Açık Turnuvası’nda rakibi Laslo Djere'yi 6-2 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Monte Carlo Masters'ta geçen hafta zafere ulaşan genç raket, formunu Barselona’ya da taşıdı. Maçın ilk beş oyununu kazanarak hızlı bir giriş yapan Alcaraz, sadece ilk sette sekiz puanı aralıksız hanesine yazdırdı. Bu performansıyla seyirciden büyük alkış topladı.

Carlos Alcaraz ilki yaşadı

İKİNCİ SETTE DÜŞÜŞ, ARDINDAN YÜKSELİŞ

İkinci sette kısa süreli bir performans düşüklüğü yaşayan 21 yaşındaki sporcu, 4-2 geriye düşse de bu durum fazla uzun sürmedi. Üst üste dört oyunu kazanarak seti 6-4 ile tamamladı ve maçı noktaladı. Mücadelenin ardından açıklama yapan Alcaraz, "İkinci sette 4-2 geriye düştükten sonra kendi seviyemi daha çok ortaya koymaya başladım. Sonrasında ise oyunumun zirvesine ulaştım. Bu ritmi sürdürmek istiyorum" dedi.

Alcaraz genç rakibine karşı zorlandı

ÇEYREK FİNALDE RAKİP: ALEX DE MİNAUR

Alcaraz, cuma günü oynanacak çeyrek final karşılaşmasında beş numaralı seri başı Alex de Minaur ile karşı karşıya gelecek. Avustralyalı tenisçi, Britanyalı Jacob Fearnley’e karşı 6-1 ve 6-2’lik net skorlarla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Fearnley, pazartesi günü İspanyol tenisçi Roberto Carballes’i mağlup ederek toprak zemindeki ilk ATP zaferini elde etmişti.

Carlos Alcaraz'dan tarihi başarı

TURNUVADA SÜRPRİZ SONUÇLAR

Barselona Açık’ta sürpriz sonuçlar da yaşandı. Turnuvanın dördüncü seri başı Rus raket Andrey Rublev, seribaşı olmayan İspanyol Alejandro Davidovich Fokina’ya 7-5 ve 6-4’lük setlerle elendi. Fokina, çeyrek finalde bir başka sürpriz isme, Rus Karen Khachanov’a karşı mücadele edecek. Khachanov, İspanyol rakibi Jaume Munar’ı 7-5 ve 6-4’lük skorlarla geçerek adını son sekize yazdırdı.

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BARSELONA’DA GÖZLER ALCARAZ’DA

2022 ve 2023 yıllarında Barselona Açık’ı kazanan Carlos Alcaraz, turnuvanın bu yılki en büyük favorilerinden biri olarak öne çıkıyor. Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz’ın, bu sezonki istikrarı ve fiziksel üstünlüğü sayesinde kupaya bir adım daha yaklaşması bekleniyor. Barselona’daki toplam ödül havuzu 2,6 milyon doları aşarken, Alcaraz hem ünvanını koruma hem de yeni bir gelir kapısı yaratma hedefiyle korta çıkıyor.