Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş...

Sicilya'nın bir kasabasında kadınlar kocalarını aldatırlarmış. Yaşlı papaz kocalarını aldatan kadınların günah çıkartmalarından bıkmış… Bir gün yine bir kadın gelmiş...

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 1
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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 2

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Sicilya’nın bir kasabasında kadınlar hiç rahat durmaz, ikide bir kocalarını aldatırlarmış.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 3

Kasabanın yaşlı papazı, kocasını aldattıktan sonra kendisine gelen ve günah çıkartan kadınlardan bıkmış.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 4

Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş; “Papaz efendi! Şeytana uyup yine kocamı aldattım” demiş.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 5

Papaz öfkelenmiş; “Ayıptır, günahtır, sürekli kocamı aldattım diye geliyorsunuz. Bundan sonra en azından ‘Ayağım taşa takıldı’ deyin ben anlarım” demiş. Bu durum, kadınlar arasında anında yayılmış.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 6

Kilisedeki yoğunluk hiç azalmamış, artık kadınlar “Ayağım taşa takıldı” diyor ve papaz da günah çıkartıyormuş.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 7

Gün gelmiş, ihtiyar papaz ölmüş. Yerine yeni gelen papazın da ‘taşa takılma’ seansları sürüyormuş.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 8

Papaz durumdan bihaber olduğu için; “Ne kadar namuslu bir kasaba, hanımların ayağı taşa takılsa günah çıkartmaya geliyor” yorumunu yapıyormuş.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 9

Bir gün papaz ile Belediye Başkanı buluşmuş, sohbete koyulmuşlar. Papaz, Belediye Başkanı’na, “Derhal kaldırımları onarın. Kasabanın kadınları, hemen her gün taşa takılıp düşüyorlar” demiş.

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 10

Bir önceki papazın durumu anlattığı Belediye Başkanı kahkahalarla gülmeye başlamış. Bu tavırdan çok rahatsız olan papaz, Belediye Başkanı’na yüksek bir ses tonuyla cevabı yapıştırmış; “Gülüyorsunuz ama en çok da sizin eşiniz taşa takılıyor.”

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 11

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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 12
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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 13
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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 14
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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 15
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Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş... 16
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