Aldatan kadınlar Sicilya'da papaza gidip günah çıkartıyorlarmış. Günlerden bir gün yine bir kadın gelmiş...

Bir önceki papazın durumu anlattığı Belediye Başkanı kahkahalarla gülmeye başlamış. Bu tavırdan çok rahatsız olan papaz, Belediye Başkanı’na yüksek bir ses tonuyla cevabı yapıştırmış; “Gülüyorsunuz ama en çok da sizin eşiniz taşa takılıyor.”