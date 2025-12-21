Son zamanlarda "Efsane Kasım" "Kara Cuma" gibi aldatıcı reklamlarla satışlar yapan işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığı adım attı.

Reklam Kurulu toplantısında kasım indirimlerine yönelik incelemesinde 108 dosya görüşülerek karara bağlandığı, bu dosyalardan 93'ünün mevzuata aykırı bulunduğu ve bu dosyalar hakkında 12,9 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İNDİRİM KAMPANYALARINA DENETİM DEVAM EDECEK

Yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerin aralıksız sürdürüldüğü, kasım kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyaların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ettiği vurgulandı.

İndirim dönemlerine ilişkin Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinin, titizlikle değerlendirildiği bu çerçevede 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 108 dosya, görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93'ü, mevzuata aykırı bulunmuş ve bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."