Aldatıcı reklamlara ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun 2025 yılının ilk yarısında yaptığı incelemelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025’in ilk yarısında gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerden gelen 12 bin 499 reklam dosyasını değerlendirmeye aldı. İncelemeler hem başvurular hem de bakanlık tarafından doğrudan tespit edilen olası ihlaller kapsamında yapıldı.

REKLAM KURULU 838 DOSYAYI KARARA BAĞLADI

Başvuru koşullarını taşımayan veya kapsam dışı olduğu belirlenen 11 bin 657 dosya işleme alınmazken kalan 842 dosyadan 838’i Reklam Kurulu gündemine alındı ve karara bağlandı. Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla 4 dosya hakkında da karar verilinceye kadar geçici tedbir uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat açıklaması: 20 ilde 1 milyar dolar aşıldı!

Kurul gündeminde son dönemde elektrikli araçların menzil bilgilerine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar ile müzik, video ve dijital içerik platformlarındaki ‘karanlık ticari tasarım’ örnekleri de yer alırken bu tür uygulamalar tüketici haklarını ihlal edebileceği gerekçesiyle değerlendirmeye alındı.

Reklam Kurulu’nun karara bağladığı 838 dosyadan 753’ü için çeşitli yaptırımlar uygulandı. 456 dosyaya durdurma, 17 dosyaya durdurma ve erişim engeli, 2 dosyaya düzeltme kararı, 225 dosyaya idari para ve durdurma cezası, 13 dosyaya ise idari para, durdurma ve erişim engeli cezası verildi. İncelenen 85 dosyada mevzuata aykırılık tespit edilmezken verilen para cezalarının toplamı 141 milyon 123 bin TL oldu.