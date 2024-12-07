Aldatma iddiaları Keoghan'a Instagram'ı kapattırdı

Ünlü oyuncu Barry Keoghan, Sabrina Carpenter ile ayrıldığının ve sadakatsizlik suçlamalarının ardından Instagram hesabını devre dışı bıraktı. 32 yaşındaki Keoghan, son paylaşımlarında kaslarını sergileyerek neşeli bir hava yaratmıştı. Ancak, paylaşımlarının ardından çıkan söylentiler nedeniyle bu adımı attığı düşünülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara göre, Keoghan, Carpenter’ın arkasından influencer Breckie Hill ile gizlice mesajlaşmıştı. Hill, Los Angeles'ta yaşayan ve büyük bir TikTok takipçisi olan bir influencer. Ünlü isim, Instagram hikayelerinde paylaştığı videolarla, Keoghan ile yakın ilişkilerini ima etmişti. Bu paylaşımlar, ikilinin ilişkisine dair söylentileri daha da alevlendirdi.

Özellikle, Hill'in margarita içerken çekilen bir videosu, Keoghan’ın “Saltburn” filmine gönderme yapan bir mesajla dikkat çekti. Ancak, Hill, Keoghan ile ilişki yaşadığını ne doğruladı ne de yalanladı. Keoghan da konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Keoghan ve Carpenter’ın ayrılığı, geçtiğimiz hafta kesinleşti. Kaynaklar, çiftin birbirlerine odaklanamadıklarını ve kariyerlerine yoğunlaştıklarını belirtti. Carpenter ise ayrılığa rağmen çalışmalarına devam etti. Geçtiğimiz günlerde Netflix için hazırladığı "A Nonsense Christmas" adlı Noel özel programını yayınladı ve New York’ta programının tanıtımını yaptı.

Keoghan’ın sosyal medyadan uzak durması ve Carpenter’ın mutlu halleri, iki ünlü ismin farklı yollarına yöneldiğini gösteriyor.