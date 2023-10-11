Aldatmak 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi 35. bölümde sezon finali yaparak ara vermişti. Peki, Aldatmak 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Aldatmak 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 12 Ekim Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

1200x627-aldatmak-41-bolum-fragman-izle-aldatmak-41-bolumde-neler-olacak-atv-canli-izle-1696511595001.jpg

ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Ordu'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Ordu'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Bayern Münih'te sakatlık kervanına bir oyuncu daha katıldı Spor
Bayern Münih'te sakatlık kervanına bir oyuncu daha katıldı
Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi Dünya
Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi
Ayça Varlıer Amerikan dergisine kapak oldu Magazin
Ayça Varlıer Amerikan dergisine kapak oldu
Orta Doğu'daki kanlı oyunu çizdi. Emre Ulaş'tan gerçeğin karikatürü Karikatür
Orta Doğu'daki kanlı oyunu çizdi. Emre Ulaş'tan gerçeğin karikatürü
Sıcak suyla karıştırınca vücuttaki mikroplar kaçacak delik arıyor. Kışı turp gibi geçirmek isteyen mutlaka tüketsin Şifalı Bitkiler
Sıcak suyla karıştırınca vücuttaki mikroplar kaçacak delik arıyor. Kışı turp gibi geçirmek isteyen mutlaka tüketsin
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu