Aldatmak 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 50. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Aldatmak 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 21 Aralık Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

hq720-1.jpg

ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

632x314-aldatmak-42-bolum-fragman-izle-aldatmak-42-bolumde-neler-olacak-atv-canli-izle-1697110793839.jpeg

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Aldatmak dizisinin oyuncuları arasında; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

Son Haberler
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta 90+12'de Fransızlar kabususu yaşadı Spor
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta 90+12'de Fransızlar kabususu yaşadı
Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saatleri uyarısı: Bir an önce evinize gidin Gündem
Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saatleri uyarısı: Bir an önce evinize gidin
Ömer 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Tarihi değiştirecek keşif Dünya
Tarihi değiştirecek keşif
3 milyon Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı Gündem
3 milyon Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı
Sandık Kokusu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı gecesi bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin. İki yakanız bir araya gelmeyebilir Yaşam
Yılbaşı gecesi bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin. İki yakanız bir araya gelmeyebilir