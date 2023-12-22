Aldatmak 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

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Aldatmak 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Aldatmak 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 28 Aralık Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

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ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Aldatmak dizisinin oyuncuları arasında; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

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