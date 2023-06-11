Aldatmak sezon finali ne zaman? Aldatmak sezon final fragmanı yayınlandı m?

Aldatmak dizisi sezon finaline giriyor. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin sezon final fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak sezon finali ne zaman? Aldatmak sezon final fragmanı yayınlandı mı?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi 35. bölümde sezon finali yapacak.

ALDATMAK SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi 35. bölümde sezon finali yapacak. Aldatmak 35. sezon finali 15 Haziran Perşembe günü 20.00’de ATV’de yayınlanacak.

ALDATMAK SEZON FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak dizisinin sezon final fragmanı yayınlandı. Aldatmak sezon finali 15 Haziran Perşembe günü yayınlanacak.

ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır.