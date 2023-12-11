Aldatmanın adı bakın ne oldu. İşte ihanetin yeni adı

Dilara Arıkanlı çektiği bir makyaj videosunda ilginç bir ilişki türünden bahsetti.

"Bariyer ilişki" adı verilen ilişkiden bahseden Arıkanlı, çiftlerin birbirlerini boğmamak için aynı anda bir başkasıyla sevgili olma durumu olarak nitelendirdi.

Arıkanlı, bariyer ilişkinin ne olduğunu şu sözlerle anlattı;

"Atıyorum birini çok seviyorsunuz ama onu hayatınızın merkezine almak istemiyorsunuz... ama arada biri olsun ki onu ilgimle bunaltmayayım diyorsunuz... ve başka biriyle sevgili oluyorsunuz bu da sizin bariyer ilişkiniz oluyor. Gerçek ilişkiniz bunu öğrendiğinde sen beni aldatıyor musun dediğinde sizde ben seni ilgimle bunaltmak istemediğim için bir bariyer ilişki yaptım lütfen beni anlayışla karşıla."