Aldığı çikolatanın rafta başka kasada başka fiyat çıkmasına isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Aldığı çikolatanın rafta başka kasada başka fiyat çıkmasına isyan etti
İstanbul Bahçelievler'de bir market müşterisi, çikolatanın rafında fiyatının yazmaması üzerine kasada 30 TL olduğunu öğrenince duruma itiraz etti. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan müşterinin tepkisi büyük ilgi gördü.

İstanbul'un Bahçelievler semtinde, bir market müşterisinin yaşadığı olay sosyal medyada gündem oldu. Müşteri, markette çikolata alırken ürünün rafında fiyatının bulunmaması üzerine kasada 30 TL olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı ve duruma itiraz etti. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan müşteri, bu durumu sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.

Müşteri, markette çikolata alırken ürünün rafında fiyatının olmaması üzerine kasaya giderek fiyatını sordu. Kasada 30 TL olduğunu öğrenince şaşıran müşteri, "Nasıl olur, rafında fiyatı yoktu!" diyerek duruma tepki gösterdi. Ancak kasadaki görevli, fiyatın o olduğunu ve değişmeyeceğini belirtince müşteri sinirlendi ve yaşananları kayda aldı.

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