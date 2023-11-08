Aldığı cipsi "İsrail malı olduğunu bilmiyordum" diyerek geri getirdi

Rize’de bir çocuk, marketten aldığı cipsi "İsrail malı olduğunu bilmiyordum" diyerek geri getirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Aldığı cipsi "İsrail malı olduğunu bilmiyordum" diyerek geri getirdi

Rize merkez Mermerdelen Mahallesi'nde bir süpermarkete gelen küçük çocuk, cips alarak marketten ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen çocuk, cipsin İsrail malı olduğunu ve değiştirmek istediğini söyledi. Markete giren çocuk kasiyere, "Kusura bakmayın, İsrail malı olduğunu unuttum da. Değiştirebilir miyim?" dedi. Kasiyer de "Aferin oğlum" diyerek küçük çocuğu tebrik etti. Yaşananlarsa anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa tebrik yorumları yağdı.

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