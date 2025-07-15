Aldığı haberle adeta yıkıldı! Ali Koç'a seçim öncesi büyük şok

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile imza aşamasına geldiği iddia edilmişti. Başkan Ali Koç'un yapılacak olan seçimde büyük bir koz olarak gördüğü İspanyol oyuncudan kötü haber geldi.

ALİ KOÇ'A MARCO ASENSIO'DAN SOĞUK DUŞ!

Deportivo Mundo'da yer alan habere göre; Marco Asensio, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon euroluk teklifi reddetti. Yıldız oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor.

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İSPANYA VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Asensio için Serie A takımları AC Milan ve Inter, oyuncu için yakın takiplerini sürdürüyor. İspanya'dan da Villareal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

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Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncu, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

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