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Aynı kulüpte 2 yıl arayla intihar şoku. İntihar nedenleri aynı

İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıydı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:55
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Aldosivi takımından sözleşme beklerken yapılan fesih hamlesi sonrası Samuel Rebolla intihar etti. 2 yıl önce de aynı nedenden başka bir futbolcu canına kıymıştı

Aynı kulüpte 2 yıl arayla intihar şoku. İntihar nedenleri aynı
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Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübünde son 2 yıl içerisinde iki intihar vakası yaşandı. 2020 yılında Leandro Latorre isimli futbolcunun intiharı ile sarsılan kulüp, bu kez Samuel Rebolla isimli 20 yaşındaki genç oyuncunun canına kıyması ile gündeme geldi.

İNTİHAR NEDENLERİ AYNI
Genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken kulüpte 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı.

İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.

BABASININ SÖZLERİ AĞLATTI
Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.

 

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