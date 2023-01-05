5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten savaş açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten savaş açıklaması

Aleksandar Vucic, ülkenin başkenti Belgrad'da basın mensuplarına 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 04:10
Takip Et

Aleksandar Vucic Sırbistan ve Kosova gerilimine dair değerlendirme yaptı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten savaş açıklaması
+
Aa
-

Finansal istikrar, ekonomi ve büyümeyi koruduklarına işaret eden Vucic, ülkesinin finansal istikrar açısından "Avrupa'ya kıyasla" daha elverişli bir konumda olduğunu ifade etti.

Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, ülkesinin barışı korumak için gereken tüm adımları atacağını kaydetti. Vucic, Sırbistan'ı savaştan kurtardıklarını, barışı korumak için gereken adımları atacaklarını söyledi.

Vucic, Kosova'nın kuzeyi söz konusu olduğunda, kendilerini "zorlukların" beklediğinin altını çizerek, ülkesinin Brüksel Anlaşması dahil tüm anlaşmalara saygı duyduğunu ancak Kosova'nın hiçbir anlaşmaya saygı göstermediğini ifade etti.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022 tarihlerinde kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
3
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
4
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
5
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Dondurmacının önünde oynayan sarışın kadın dondurmacıyı dondurdu
6
﻿Dondurmacının önünde oynayan sarışın kadın dondurmacıyı dondurdu
﻿Dondurmacının önünde oynayan sarışın kadın dondurmacıyı dondurdu
﻿Tapu masraflarında büyük artış. Ev alacaklar dikkat
7
﻿Tapu masraflarında büyük artış. Ev alacaklar dikkat
﻿Tapu masraflarında büyük artış. Ev alacaklar dikkat
﻿Beyaz Saray yakınlarında ceset bulundu
﻿Beyaz Saray yakınlarında ceset bulundu
﻿Beyaz Saray yakınlarında ceset bulundu
﻿Bina duvarına ve park halindeki otomobile çarptı
﻿Bina duvarına ve park halindeki otomobile çarptı
﻿Bina duvarına ve park halindeki otomobile çarptı
﻿LPG yüklü tanker devrildi
﻿LPG yüklü tanker devrildi
﻿LPG yüklü tanker devrildi
﻿Otoyollar sise teslim oldu
﻿Otoyollar sise teslim oldu
﻿Otoyollar sise teslim oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.