﻿Aleksis Çipras: İletişimsizlik beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasında bir iletişim kanalının bulunmamasının endişelendirdiğini ifade etti.

Çipras, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi.

Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını ifade etti.

Söylemlerdeki gerginliğin sahaya da taşınmaması için önlem alınabileceğini belirten Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.

Çipras, iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin, istenmeyen bir vukuata dönüşebileceğini belirterek, "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor" diye konuştu.