Alem yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı! SMA’lı bebeğin babası intihar etti

Umut Kardeş intihar etmeden önce kısa bir video paylaştı.

Torbalı’da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.’ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konulmuştu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise valilik onaylı kampanya hesabı açıldı. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek oldu. Ancak İkbal bebeğin babası Umut Kardeş'in gece kulüplerindeki videoları ortaya çıkınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

Baba Umut Kardeş'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki görmüştü.

"HAKKIM HELAL DEĞİL"

Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada üzerinden videoda, “Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, ‘dekontum gelmedi’… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil” ifadelerini kullandı. Daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Umut Kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.