Alemin gözü yaşlı geliyor Beşiktaşlı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alemin gözü yaşlı geliyor Beşiktaşlı!

Beşiktaş için İstanbul'a doğru yola çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü, kendisini taşıyan uçakta siyah-beyazlı camiaya için videolu bir mesaj verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Hollanda'da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından İstanbul'a uğurlandı. Yolculuk sırasında Beşiktaş'tan paylaşım geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü, "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşlındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;

Son Haberler
Kırklareli'nde elektik panosunda yangın!
Kırklareli'nde elektik panosunda yangın!
Alemin gözü yaşlı geliyor Beşiktaşlı!
Alemin gözü yaşlı geliyor Beşiktaşlı!
Sanatın çocuklar üzerindeki sihirli dokunuşu
Sanatın çocuklar üzerindeki sihirli dokunuşu
Dumanlar fabrikayı sardı! İtfaiye seferber oldu
Dumanlar fabrikayı sardı! İtfaiye seferber oldu
Mourinho'nun gözüne girmeyi bu kez başardı
Mourinho'nun gözüne girmeyi bu kez başardı