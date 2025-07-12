Alemin gözü yaşlı geliyor Beşiktaşlı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Hollanda'da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından İstanbul'a uğurlandı. Yolculuk sırasında Beşiktaş'tan paylaşım geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü, "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşlındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım;
Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı! ????#BurasıBeşiktaş | #WelcomeHome pic.twitter.com/tZtJB5asgY— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2025