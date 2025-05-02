Alerji dalgası vuruyor! Sessiz tehdit büyüyor

Son yıllarda alerji vakalarındaki çarpıcı artış, hem hastaları hem de sağlık uzmanlarını alarma geçirdi.

Polen, gıda, toz ve hayvan tüyü gibi alerjenlere bağlı şikayetler artarken, belirtiler de daha şiddetli hale geldi. ABD, İngiltere ve Avrupa’daki bilimsel araştırmalar, bu artışın iklim değişikliği, hava kirliliği ve modern yaşam tarzıyla yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Önde gelen uzmanlar, alerji dalgasının ciddiyetine dikkat çekerek alınması gereken önlemleri sıraladı.

İşte, alerji krizinin perde arkası ve korunma yolları...

ALERJİ VAKALARINDAKİ ARTIŞ: SAYILAR NE SÖYLÜYOR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, her 3 yetişkinden 1’i ve her 4 çocuktan 1’i mevsimsel alerjilerden muzdarip. Gıda alerjileri ise son 20 yılda çocuklar arasında iki katına çıktı.

İngiltere’de alerji hastalarının oranı, Batı dünyasında en yüksek seviyelerde; hastaneye yatış gerektiren anafilaksi vakaları son 20 yılda 6 kat arttı.

NYU Langone Health’ten otolarengoloji uzmanı Dr. Neelu Tummala, bu artışın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurguladı:

“Tarihin en sıcak yılı oldu. Daha uzun süren ılık havalar, polen mevsimini uzatıyor ve polen üretimini %20 artırıyor.”

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, artan karbondioksit seviyelerinin bitkilerin daha fazla polen üretmesine neden olduğunu doğruladı. Bu, alerji semptomlarının hem daha erken başlamasına hem de daha şiddetli olmasına yol açtı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİ: ALERJİNİN TETİKLEYİCİ GÜÇLERİ

İklim değişikliği, alerji vakalarını körükledi. AccuWeather’dan alerji uzmanı Alan Reppert, “Kuzeydoğu ABD ve Pasifik Kuzeybatısı’nda çim alerjenleri, Tennessee Vadisi’nde ise ambrosia poleni bu yıl çift zirve yaptı” dedi. Daha sıcak hava, erken çiçeklenme ve uzun polen mevsimleri anlamına geliyor. Ayrıca, seller ve nemli hava, küf sporlarının çoğalmasını tetikleyerek alerji hastalarının kabusu oldu. Oxford Üniversitesi’nden çevresel sağlık uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Artan nem ve sıcaklık, küf büyümesini hızlandırıyor. Küf sporları, yıl boyunca alerji semptomlarını tetikleyebilir” dedi.

Hava kirliliği de alerji artışında büyük rol oynadı. Journal of Asthma and Allergy’de yayımlanan bir çalışma, hava kirleticilerinin solunum yollarını tahriş ederek alerji semptomlarını ağırlaştırdığını gösterdi.

Londra King’s College’dan alerji uzmanı Dr. Alexandra Santos, “Hava kirliliği, polenlerin alerjenik yapısını güçlendiriyor. Bu, özellikle şehirlerde yaşayanlarda ciddi semptomlara yol açıyor” dedi.

MODERN YAŞAM TARZI: HİJYEN HİPOTEZİ VE GIDA ALERJİLERİ

Alerji artışının bir diğer nedeni, modern yaşam tarzı. “Hijyen hipotezi”ne göre, aşırı steril ortamlar bağışıklık sistemini zayıflattı.

İngiltere’deki Allergy UK’den Amena Warner, “Çocuklukta mikroorganizmalara yeterince maruz kalmamak, bağışıklık sisteminin yanlış tepkiler vermesine neden oluyor” diyor.

Gut Microbes’de yayımlanan bir çalışma, bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğinin azalmasının gıda alerjilerini tetiklediğini ortaya koydu. Sezaryen doğumlar ve işlenmiş gıdalar, bu çeşitliliği azaltan faktörler arasında.

Gıda alerjileri, özellikle çocuklarda hızla artıyor. Northwestern Üniversitesi’nden alerji uzmanı Dr. Ruchi Gupta, “Yetişkinlerin %10’u ve çocukların %6’sı gıda alerjisinden etkilendi. Son yıllarda yetişkinlerde yeni başlayan gıda alerjileri bile görüyoruz” dedi.

Pediatrics’te yayımlanan bir çalışma, gıda alerjisi olan çocukların %20’sinin her yıl acil servise başvurduğunu gösterdi. Yer fıstığı, süt ve deniz ürünleri, en yaygın alerjenler arasında.

CİDDİ ALERJİLER VE ANAFİLAKSİ: HAYAT KURTARAN ÖNLEMLER

Alerji semptomları burun akıntısı veya kaşıntıyla sınırlı kalmayabiliyor. Anafilaksi, yani ciddi alerjik reaksiyon, dakikalar içinde hayatı tehdit edebilir.

Vall d’Hebron Hastanesi’nden alerji uzmanı Dr. Victoria Cardona, “Uçaklarda gıda alerjilerine bağlı anafilaksi vakaları %2-4 oranında görülüyor. Bu, acil müdahale gerektiriyor” dedi.

Anafilaksi belirtileri arasında nefes darlığı, boğazda şişme, tansiyon düşmesi ve bilinç kaybı yer aldı.

Uzmanlar, alerji hastalarının epinefrin oto-enjektörü (EpiPen) taşımasını ve acil durumlarda 112’yi aramasını önerdi.

KORUNMA VE TEDAVİ: UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, alerjiyle mücadelede şu adımları önerdi:

Alerjenlerden Kaçının: Polen seviyelerinin yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının. Yağmur sonrası açık hava aktiviteleri, polen maruziyetini azaltır.

Evde Önlem Alın: Pencereleri kapalı tutun, klima filtrelerini düzenli değiştirin ve dışarıdan geldikten sonra duş alın.

Doktor Kontrolü: Alerji testi yaptırarak tetikleyici alerjenleri öğrenin. Antihistaminikler ve burun spreyleri, semptomları hafifletebilir.

Bağışıklık Tedavisi: Alerji aşısı (immünoterapi), ciddi vakalarda etkili. Dr. Alexandra Santos, “Erken yaşta alerjenlere kontrollü maruziyet, tolerans geliştirebilir” dedi.

GELECEKTE ALERJİLER: DAHA MI KÖTÜ OLACAK?

İklim değişikliği ve kentleşme, alerji vakalarını artırmaya devam edebilir. Dr. Neelu Tummala, “Daha sıcak gezegen, daha uzun polen mevsimleri ve yeni alerjen türleri anlamına geliyor” uyarısında bulundu. Ancak immünoterapi ve erken müdahale gibi yenilikler umut vadetti.

Allergy and Asthma Proceedings’de yayımlanan bir çalışma, alerji tabletlerinin (SLIT) semptomları azalttığını gösterdi.

ALERJİYLE YAŞAMAK MÜMKÜN

Alerji vakalarındaki artış, modern dünyanın bir yansıması. İklim değişikliği, hava kirliliği ve yaşam tarzı, bu dalgayı körükledi. Ancak doğru önlemler ve bilinçli yönetimle alerjiler kontrol altına alınabilir. Dr. Ruchi Gupta, “Alerjiler hayatı zorlaştırabilir, ama bilgiye dayalı adımlarla üstesinden gelinebilir” sözlerini kullandı.