Alerji testlerinin doğru zamanlaması neden önemli? Uzmanlar uyarıyor

Amerikalı alerji ve immünoloji uzmanı Dr. Robert Wood, Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalarda, "Alerji testlerinin zamanlaması, hastanın alerjik reaksiyonlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için hayati önem taşır. Özellikle ilaçlarla yapılan testlerde, testten önceki dönemde hastanın kullandığı ilaçlar dikkate alınmalı. Antihistaminikler gibi bazı ilaçlar test sonuçlarını etkileyebilir ve bu yüzden testten belirli bir süre önce bu ilaçların kesilmesi gerekebilir" dedi.

Imperial College London'da yaptığı araştırmalarda İngiltere'den Prof. Dr. Stephen Durham, "Çocuklarda alerji testleri için yaş faktörü de önemlidir. Gıda alerjileri için genellikle 2-3 yaşından sonra yapılan testler, daha güvenilir sonuçlar verir. Bu dönemden önceki testler, gelişimsel değişiklikler nedeniyle yanıltıcı olabilir" diye belirtti.

Birçok bilimsel çalışma, alerji testlerinin zamanlamasının, hem testin doğruluğunu hem de hastanın yaşam kalitesini belirleyebileceğini göstermekte.

Örneğin, 2023'te Lancet Allergy dergisinde yayınlanan bir araştırmada, alerji testlerinin mevsimsel değişikliklere göre planlanmasının, özellikle polen alerjilerinde, daha kesin sonuçlar verdiği vurgulandı. Bu araştırma, testlerin bahar ve yaz aylarında yapıldığında, alerjenlerin havadaki yoğunluğunun daha yüksek olması nedeniyle daha doğru sonuçlar alınabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, alerji testlerinin uygulanma zamanının, hastanın son alerjik reaksiyonunun ardından ne kadar zaman geçtiği ile de ilgili olduğu belirtildi.

Mayo Clinic'te yapılan bir çalışmada, ilaç alerjisi testlerinin, reaksiyondan 4-6 hafta sonra yapılmasının daha güvenli ve doğru sonuçlar verdiği belirtildi.

Alerji testlerinin ne zaman yapılması gerektiği konusunda hem uzmanların görüşleri hem de bilimsel araştırmalar, bu sürecin dikkatle planlanması gerektiğini vurguladı.

Doğru zamanlama, hem tanının doğruluğunu hem de hastanın alerjik reaksiyonlarla baş etme stratejisini belirleyebilir. Bu nedenle, alerji testi yaptırmadan önce mutlaka bir alerji uzmanıyla görüşmek ve testin zamanlamasını planlamak önemli.