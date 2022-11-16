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Alerjiler gelecek nesilleri yıkıyor

Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, 17 çocuktan birinin besin alerjisiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve uyardı, “Hastalığın genetik geçişle seyretmesi ve ömür boyu devam etmesi gibi faktörlerden dolayı gelecek nesiller açısından da önem taşır”

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:48
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Alerjiler gelecek nesilleri etkiliyor

Alerjiler gelecek nesilleri yıkıyor
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Besin alerji belirtilerinin çocukların yaşlarına göre farklılıklar gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, o belirtilerin farklı hastalıklarla da benzerlik taşıyabileceğini söyledi.

Prof. Sarıçoban, şunları söyledi:

“Bütün besinler besin alerjisi yapabilir. Yumurta ve süt küçük çocuklarda en sık karşılaştığımız alerjik besinler. Çocuklar büyümeye başladıkça buğday, soya ve kabuklu yemişler ve yaş arttıkça da kabuklu deniz ürünleri ve balık alerjisi daha sık karşılaşılıyor.
Sözgelimi yumurtaya alerjisi olan bir çocukta belirtiler yumurta yedikten sonra ortaya çıkar. Ayrıca, atopik dermatit, eklem yerleri, boyun ense gibi vücudun belli yerlerini tutar. Döküntünün şekli ve yeri itibariyle hekimler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir”

.Prof. Sarıçoban, alerjik reaksiyonların çocuklarda yaş gruplarına göre farklı semptomlar gösterdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu

“Bebekliğin ilk dönemlerinde, mukuslu veya kanlı-mukuslu dışkılama, kusma, hazımsızlık ile giden bağırsak şikayetleri; ciltte kuruluk-kaşıntı-döküntü ile seyreden egzama, ciltten kabarık-kaşıntılı kırmızı ürtiker(kurdeşen) ile giden deri bulguları görülür.
Çocukluk dönemde ise ek olarak tekrar eden sık hastalanmalar, sık bronşit ve bronşiyolit geçirme, öksürük, hırıltılı solurum, tekrar eden kulak iltihapları, burun tıkanıklığı gibi solunum yolu şikayetleri hastaneye başvurulara neden olur. Daha büyük çocuklarda ise gözlerde kaşıntı, bulanıklık, yaşarma gibi alerjik göz nezlesi ve sık hapşırma, burun kaşıntısı, burun akıntısı gibi alerjik nezle belirtileri gözlenir.”

İHA

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